Traffico anabolizzanti per atleti di body building: perquisizioni anche a Genova

Nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla procura sassarese nelle province di Sassari, Nuoro, Torino e Genova, i carabinieri del Nas hanno eseguito perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di 22 indagati per l'ipotesi di concorso in commercio illecito e somministrazione di sostanze anabolizzanti e farmaci ad azione stupefacente, destinati ad atleti di body building e a frequentatori di palestre.

Durante le perquisizioni due persone sono state arrestate, sorprese in possesso di marijuana ai fini di spaccio.

Le indagini, avviate a dicembre 2023, nascono dall’intercettazione di alcuni pacchi contenenti farmaci e sostanze anabolizzanti provenienti dall’estero, destinati ai principali indagati per poi essere illecitamente commercializzate a frequentatori di palestre e body builder (in alcuni casi partecipanti a competizioni agonistiche e dilettantistiche), per un volume d’affari finora quantificato in circa 80.000 euro.

Complessivamente, nel corso dell’operazione, sono state sequestrate 4.700 compresse e 120 fiale di sostanze dopanti.