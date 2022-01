Peste Suina, al via il tracciamento per capire la diffusione del virus

L'istituto zooprofilattico di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta sta conducendo le operazioni di tracciamento della catena epidemiologica della peste suina, sotto la direzione di Angelo Ferrari, direttore dell'istituto e commissario straordinario nominato dal Governo in occasione del tavolo tecnico del 25 gennaio 2022.

Queste operazioni saranno utili per comprendere la reale estensione di questa malattia virale che colpisce maiali e cinghiali selvatici e che ha portato all'istituzione di una zona rossa che comprende 36 comuni liguri.

Le restrizioni sono state imposte con un'ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio che ha dato il via anche alla ricerca delle carcasse di cinghiali contagiati, sono 11 gli animali infetti individuati in Liguria.

Il tracciamento sarà utile anche per gestire i primi ristori stanziati dal Governo, circa 50 milioni di euro, per risarcire le attività colpite dall'emergenza. Questi fondi saranno destinati alle imprese costrette ad abbattere la popolazione di suini e alle aziende legate al mondo dell’outdoor e alla fruizione dei boschi.

Infatti, il provvedimento ministeriale, inibisce lo svolgimento di ogni attività nelle aree di rischio, tra le quali trekking e mountain bike, impendendo le attività degli operatori del settore come guide e accompagnatori.

La priorità rimane quella di arginare la diffusione del virus impendendo che possa raggiungere i grandi allevamenti di suini del Nord Italia. Questa circostanza metterebbe a serio rischio uno dei settori trainanti dell'agroalimentare italiano che fattura circa 6 miliardi di euro solo per l'esportazione di carni suine e che influsice sul prodotto interno lordo per quasi due punti percentuali.

Il presidente ligure Giovanni Toti ha commentato così i provvedimenti:

"L'espansione della pandemia potrebbe costrare circa sei miliardi di euro solo per l’esportazione della carne suina dal nostro paese. Abbiamo già preso provvedimenti per arginare il problema sia con un’ordinanza firmata dai Ministri Speranza e Patuanelli sia con un’ordinanza di Regione Liguria per cercare di aiutare i liguri colpiti dal problema a vivere un momento complesso. Abbiamo isolato le zone boschive e alcuni comuni dove sono stati ritrovati i cinghiali affetti da peste suina e stiamo continuando a monitorare l’evolversi della situazione”.