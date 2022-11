Francesco Totti a Genova per girare uno spot di Volkswagen

Giornata genovese per l'ex calciatore Francesco Totti, in questi mesi finito nell'occhio del ciclone per la sua burrascosa separazione dalla showgirl Ilary Blasi.

Dopo aver festeggiato ieri il compleanno del figlio Cristian con la nuova compagna Noemi a Santa Severa, Totti oggi si è trasferito in Liguria, a Genova, per girare uno spot per la Volkswagen: le riprese in via D'Annunzio e all'interno della biblioteca Berio.

Finito il lavoro della prima parte della giornata, pranzo alla trattoria Da Genio a Carignano per il celebre ex attaccante della Roma e poi nuovamente riprese da Mamacita's in via Fieschi.