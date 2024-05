Arresti di Toti, Signorini e Spinelli, atti inviati alla commissione parlamentare antimafia

Sono 844 le pagine dell'ordinanza con cui la gip Paola Faggioni ha accolto la richiesta della procura di Genova relativa all'inchiesta che vede coinvolti il presidente della Regione Giovanni Toti, ai domiciliari dalla scorsa notte con l'accusa di corruzione, il presidente di Iren Paolo Emilio Signorini, in carcere con le stesse accuse e vari imprenditori, tra cui Aldo Spinelli.

Il procuratore capo Nicola Piacente ha inviato l'ordinanza alla commissione parlamentare antimafia che l'ha richiesta. Nel frattempo da questa mattina sono in corso le perquisizioni a casa di Toti e negli uffici della Regione. Per effetto della legge Severino il presidente della Regione è stato sospeso dal suo incarico, ma per il momento non si parlerebbe di dimissioni. Intercettato all'uscita dalla sua abitazione Toti si è detto tranquillo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inchiesta nata nel 2020

Secondo quanto si apprende da fonti della procura, l'inchiesta è nata nel 2020 a Spezia e trasmessa per competenza alla procura di Genova. La richiesta da parte della procura risale allo scorso 27 dicembre, a occuparsene un pool di sei magistrati.

Tutti i nomi, i provvedimenti e le accuse

− Paolo Emilio Signorini, già Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere

− Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari

− Aldo Spinelli, imprenditore nel settore logistico e immobiliare: destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, accusato di corruzione nei confronti di Paolo Emilio Signorini e del Presidente della Regione Liguria

− Roberto Spinelli, imprenditore nel settore logistico e immobiliare: destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale, accusato di corruzione nei confronti del Presidente della Regione Liguria

− Mauro Vianello, imprenditore operante nell’ambito del Porto di Genova: destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale, accusato di corruzione nei confronti di Paolo Emilio Signorini

− Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga S.p.A.: destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale, accusato di corruzione nei confronti del Presidente della Regione Liguria

− Matteo Cozzani, capo di gabinetto del Presidente della Regione Liguria, accusato del reato di corruzione elettorale, con l'aggravante di averlo commesso per agevolare l’attività di Cosa Nostra, in particolare il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione a Genova, e di corruzione per l’esercizio della funzione. È destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari

− Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa, rappresentanti della comunità riesina di Genova, destinatari dell’obbligo di dimora nel Comune di Boltiere, accusato di corruzione elettorale al fine di agevolare l’attività di Cosa Nostra (nello specifico il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione a Genova)

− Venanzio Maurici, destinatario dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusato di corruzione elettorale per agevolare Cosa Nostra (sempre il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione a Genova)