Terminato l'interrogatorio, Toti si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giovanni Toti, il presidente della Regione che giovedì si è visto notificare una nuova ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di finanziamento illecito. Toti, accompagnato dal suo avvocato Stefano Savi, si è recato nella caserma della Guardia di Finanza di La Spezia, dove si è tenuto l'interrogatorio con la gip Paola Faggioni.

L'accusa in questo caso riguarda gli spot elettorali a favore della lista Bucci passati sul maxischermo di Primocanale. Per lo stesso reato sono indagati anche l'editore di Primocanale Maurizio Rossi, l'ex consigliere di amministrazione di Esselunga Francesco Moncada e l'ex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani, già indagato per altre vicende sia a Genova che a Spezia, nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione. Cozzani come Toti si trovava ai domiciliari fino a qualche settimana fa, ma le sue dimissioni hanno fatto sì che i gip di Genova e Spezia revocassero la misura.

Il moltiplicatore dei passaggi pubblicitari

I passaggi pubblicitari sono quelli a favore del sindaco di Genova Marco Bucci che nel 2022 era in corsa per il secondo mandato. I contratti erano stipulati tra PTV Srl, la società di Maurizio Rossi e il Comitato Giovanni Toti Liguria. Secondo l'accusa, Esselunga avrebbe finanziato in maniera occulta la campagna elettorale di Bucci ottenendo in cambio favori per l'apertura del nuovo supermercato di Sestri Ponente, il cui iter era bloccato a causa di alcuni pareri negativi degli uffici regionali. I contratti con il Comitato Giovanni Toti Liguria erano stato stipulati alla cifra totale di 5mila euro, un modo per dare copertura formale ai passaggi pubblicitari a favore di Bucci che, dai 500 previsti erano però diventati 6.065. Colpa del programmatore stupido? Durante una riunione tra gli interessati, Rossi si era lasciato andare a una confidenza: "Ho un programmatore che è veramente stupido che me li sbaglia continuamente". L'editore spiegava quindi di avere messo il programmatore "nel posto dove fa meno danni", ovvero al maxischermo di Terrazza Colombo, questo perché "La televisione poi è fiscale è registrato e per sei mesi... ti possono venire... ora lì non hai nessun obbligo".

Il programmatore stupido

Il programmatore, sentito dagli inquirenti lo scorso 9 luglio, "riferiva - scrive la gip Paola Faggioni nella nuova ordinanza - di aver aumentato il numero dei passaggi rispetto a quelli contrattualmente previsti sulla base di specifiche disposizioni di Maurizio Rossi". "Ribadisco - ha dichiarato il programmatore - che una volta ricevuto il contratto, davo disposizione alla programmatrice di programmare il numero previsto di passaggi contenuto nel contratto. Tuttavia, per i contratti di cui sopra, abbiamo ricevuto indicazioni dal Sig. Rossi Maurizio di caricarne qualcuno in più. Specifico che ciò avviene per tutti i contratti del maxischermo".

L'accordo

L'accordo del 17 marzo 2022, per gli inquirenti avrebbe consentito alla lista 'Liguria al Centro - Toti per Bucci' e per essa al Comitato Giovanni Toti Liguria, di stipulare con PTV S.p.A. contratti dal valore di 5000 euro per fruire di 500 passaggi sul maxischermo in occasione della campagna elettorale per le comunali del 2022, "ottenento complessivamente 6.60 passaggi, a titolo di finanziamento occulto". C'è poi il contratto da 50mila euro per l'utilizzo delle insegne di Esselunga (fissa e maxischermo) sulla sommità di Terrazza Colombo per un valore di 180 mila euro. Sempre secondo gli inquirenti, l'accordo avrebbe portato infine allo sblocco della pratica sull'apertura dell'Esselunga di Sestri Ponente, sblocco che si sarebbe concretizzato grazie agli interessamenti di Toti e Cozzani, con il parere favorevole dell'Ufficio Regionale preposto.

Il finanziamento illecito

Il finanziamento illecito, secondo l'accusa si concretizza perché "da un lato è emersa l'avvenuta erogazione da parte della PTV di Rossi, per conto di Moncada, di pubblicità a vantaggio della lista elettorale 'Liguria al Centro Toti per Bucci; dall'altro è emerso che la società Esselunga Spa non solo non ha deliberto tramite il proprio organo sociale alcuna erogazione liberale (sotto forma di pagamento di pubblicità) a vantaggio della predetta lista elettorale, non iscriveva tale finanziamento a bilancio e non procedeva, con il soggetto ricevente ad alcuna dichiarazione congiunta ma, addirittura, elaborava, unitamente a Rossi, Cozzani e Giovanni Toti, un escamotage per rendere tale erogazione assolutamente occulta e non tracciabile".

Analogie con Spinelli

La gip Paola Faggioni annota che il comportamento di Toti in questo caso è analogo a quello tenuto con gli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli nell'altro filone della maxi inchiesta. "Si è verificata una perfetta contestualità tra la richiesta di intervento su una pratica ferma in Regione, la presa in carico del 'problema' da parte dei due soggetti qualificati (Toti e Cozzani) e la promessa di finanziamento da parte di Moncada. Anche in questo caso, quindi, il finanziamento promesso (e poi concretamente erogato) non appare riconducibile ad un atto di liberalità, essendo piuttosto concretamente ancorato alla soffisfazione dell'imprenditore in merito al comportamento 'molto collaborativo' immediatamente posto in essere da Toti e Cozzani".

Esselunga smentisce illeciti

"Esselunga ribadisce - si legge in una nota -, con la massima fermezza, che si tratta di affermazioni totalmente infondate, che non è stato effettuato alcun pagamento 'sottobanco', che la pubblicità sul maxi schermo è stata regolarmente pagata per il tramite del centro media, Media Italia, che il prezzo pagato è congruo e in linea con il mercato, che, per quanto emerge da prove documentali, il contratto è stato pienamente eseguito e che alcuna prestazione destinata ad Esselunga è stata effettuata in favore di altri".

"Parimenti - prosegue l'azienda - infondata è l'accusa relativa ai 50mila euro versati per gli spot pubblicitari televisivi sulla tv genovese Primocanale: il prezzo corrisposto, la cui congruità è attestata da audit specifici, è il medesimo che è stato praticato a tutte le altre società che hanno sottoscritto lo stesso genere di spot pubblicitari".

"Le pubblicità commerciali in televisione - si legge ancora nella nota - per promuovere il marchio Esselunga sono state concordate ed effettuate mediante 10 campagne pubblicitarie, tutte tracciate, in virtù di un contratto stipulato il 28 luglio 2022, per un totale complessivo di cinquantamila euro, con la prima campagna avvenuta in data 4 agosto 2022".

"Tutto ciò è dimostrato - prosegue la nota - da ineccepibili evidenze documentali e qualsiasi diversa interpretazione è totalmente destituita di fondamento. La società ha dato mandato ai suoi legali per avviare le azioni necessarie a tutela dell'immagine dell'azienda".

"Esselunga ribadisce che in base al proprio Codice etico e di comportamento e alla compliance di Gruppo, non è consentito in alcun modo finanziare partiti politici o campagne elettorali", conclude l'azienda.