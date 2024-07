Toti: via libera agli incontri con Salvini e con due assessori regionali

Via libera dalla gip a una nuova serie di incontri politici richiesti da Giovanni Toti, il presidente della Regione che si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio. Il governatore, dalla sua casa di Ameglia potrà incontrare il vicepremier e ministro alla infrastrutture Matteo Salvini, e i due componenti della giunta regionale Marco Scajola e Giacomo Giampedrone.



Gli incontri, secondo quanto trapela, avverranno separatamente in modalità da stabilire. Probabilmente il primo che Toti incontrerà sarà Giampedrone, poi sarà la volta di Salvini e infine di Marco Scajola. Scajola e Giampedrone avevano già incontrato Toti nella sua residenza di Ameglia lo scorso 24 giugno.



Improbabile invece che sarà concesso il via libera ai parlamentari del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini e Roberto Traversi, che hanno presentato una richiesta ufficiale di incontrare Toti per chiedergli personalmente di dimettersi. La procura in questo caso ha dato parere negativo perché l'incontro non è stato richiesto dal diretto interessato.