Inchiesta corruzione: lunedì si discute la revoca dei domiciliari a Toti

Lunedì 8 luglio 2024 è stata fissata la discussione, al tribunale del Riesame, per la revoca degli arresti domiciliari a Giovanni Toti, misura a cui è sottoposto da due mesi perché accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta che ha scosso la Regione dallo scorso 7 maggio.

L'istanza era stata presentata lo scorso mese di giugno dopo il verdetto della gip Paola Faggioni che aveva respinto la richiesta presentata dall'avvocato Stefano Savi dopo le elezioni europee. Una scelta motivata dalla giudice con la permanenza "in modo attuale e concreto", delle esigenze "connesse al pericolo di inquinamento probatorio". Stessa tesi della procura, che aveva dato parere negativo.

Opposta, invece la tesi difensiva, Toti ribadisce di "non aver commesso reati" e di aver agito nell'interesse della Regione e, come già affermato alla gip, esclude futuri finanziamenti da parte di privati. Il governatore spiega anche che non esisterebbe rischio di reiterazione di reati perché dopo le elezioni europee non sono previste consultazioni a breve termine.

Nei giorni scorsi i giudici hanno revocato gli arresti domiciliari a Matteo Cozzani, l'ex capo di gabinetto della Regione che si era dimesso dall'incarico.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp