Toti: è il giorno del ricorso al Riesame per la revoca dei domiciliari

Sarà discusso questa mattina il ricorso presentato da Giovanni Toti al tribunale del Riesame per chiedere la revoca degli arresti domiciliari.

Il presidente della Regione, sospeso dal suo incarico, è ai domiciliari dallo scorso 7 maggio con l'accusa di corruzione. Alle 9 il suo avvocato, Stefano Savi, è atteso al palazzo di giustizia, Toti non sarà presente; la decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Toti: "Mai più finanziamenti dai privati"

Il ricorso di Toti arriva dopo il no della gip Paola Faggioni, che aveva respinto la precedente istanza. Per la giudice "permangono, in modo attuale e concreto, altresì le esigenze connesse al pericolo di inquinamento probatorio".

Nel suo ricorso, Toti ribadisce quanto già affermato alla gip, ovvero escludendo futuri finanziamenti da parte di privati. "Anche laddove fossero individuabili o individuate eventuali occasioni per la richiesta di finanziamenti, ovvero situazioni di stallo o di conflitto da risolvere nell'ottica dell'interesse pubblico, è da escludere che Giovanni Toti possa nuovamente, con immutato approccio, interessarsi di tali vicende o, semplicemente, chiedere a privati dei finanziamenti", aveva scritto Toti nell'istanza presentata a Paola Faggioni.