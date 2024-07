Toti: attesa la decisione del Riesame sulla revoca dei domiciliari

Dovrebbe arrivare oggi, giovedì 11 luglio 2024, la decisione del Tribunale del Riesame sulla revoca degli arresti domiciliari richiesta, tramite il suo legale, da Giovanni Toti. Il presidente, sospeso dall'incarico, della Regione Liguria si trova ai domiciliari dallo scorso 7 maggio con l'accusa di corruzione nell'ambito della maxi inchiesta.

Nei giorni scorsi l'avvocato Stefano Savi aveva sostenuto che non sussistono più i requisiti per mantenere la misura in atto, o comunque potrebbero sussistere in forma attenuata. Aveva spiegato di aver proposto anche delle subordinate come il divieto di soggiorno o l'obbligo di soggiorno, ma con i domiciliari revocati. Nel caso la proposta venisse accolta, Toti rimarrebbe comunque sospeso dal suo incarico.

La procura aveva invece richiamato il pericolo di reiterazione del reato, perché ci sarebbe la possibilità per Toti di intervenire tramite la sua influenza, anche se sospeso, e aveva detto di aver bisogno ancora di tempo per individuare altri soggetti da sentire.

Il ricorso di Toti al Riesame arriva dopo il no della gip Paola Faggioni, che aveva respinto la precedente istanza. Per la giudice "permangono, in modo attuale e concreto, altresì le esigenze connesse al pericolo di inquinamento probatorio".

