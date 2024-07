Toti chiede d'incontrare Ilaria Cavo

Nel giorno della nuova misura cautelare per il presidente della Regione, Giovanni Toti, sospeso e agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio, arriva anche la richiesta di un altro incontro politico.

Dopo la tornata iniziata mercoledì 17 luglio con l'assessore Giacomo Giampedrone e che si concluderà nel fine settimana con il vicepremier, Matteo Salvini, atteso ad Ameglia per domani alle 13, e con l'assessore Marco Scajola, che dovrebbe recarsi nella residenza di Toti sabato, l'avvocato Stefano Savi ha depositato alla gip Paola Faggioni anche la richiesta per un incontro con la deputata di Noi Moderati ed ex assessora regionale, Ilaria Cavo.

Inizialmente Cavo era stata esclusa dai primi confronti perché ascoltata dalla procura come persona informata sui fatti. Toti aveva già incontrato due esponenti nazionale di Noi Moderati, i parlamentari Maurizio Lupi e Giuseppe Bicchielli, che non è escluso possano tornare nella casa di Ameglia.