Dal 'Re delle discariche' 195 mila euro a Toti, così è partita l'inchiesta della procura

195 mila euro. È questa la cifra che Pietro Colucci, il 're delle discariche', avrebbe versato tra il 2017 e il 2020 alla fondazione 'Change' e al comitato 'Giovanni Toti', entrambi legati al presidente della Regione agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. Accuse di cui Toti sarà chiamato a rispondere nel pomeriggio davanti alla gip Paola Faggioni. L'inchiesta era partita proprio dai rapporti tra Toti e Colucci, gestore di alcune discariche nella provincia di Savona tramite le società Green Up srl e Ecosavona srl, riconducibili a Mr Colucci Pietro che aveva avuto e aveva pendenti procedimenti amministrativi presso la Regione.

Nel 2017 infatti la Green Up aveva presentato domanda per l'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi a Vado Ligure, autorizzata dopo valutazione di impatto ambientale nel 2018. C'è poi la pratica per l'ampliamento della discarica del Boscaccio, la cui domanda era stata presentata nel 2006 da Ecosavona che, scrivono gli inquirenti all'epoca: "dovrebbe essere operativo per il 2022".

Inizialmente l'ipotesi di reato formulata dai pm era finanziamento illecito ai partiti, solo dopo l'inchiesta si è allargata alla corruzione. Particolarmente significativa, per gli inquirenti, è una telefonata del 10 marzo 2021 tra Toti e il capo di gabinetto di Regione Liguria Matteo Cozzani, anche lui ai domiciliari. In quella conversazione Toti fa riferimento alla "Roba della discarica", aggiungendo di volergliene parlare a voce".

"Agli atti risultano finanziamenti illeciti presso 'Change' e il 'Comitato Giovanni Toti' per un totale di 195 mila euro"

I primi finanziamenti risalgono al 2016, quando la società 'Innovatec' versa 10 mila euro a Change senza nessuna delibera dell'organo societario. Nel 2017 la società Sun Rt 02 srl, per conto di Waste, versa altri 15 mila euro a Change, anche in questo caso senza delibera dell'organo societario. Nel 2018 sono due i versamenti verso Change e decisamente più corposi: 40 mila e 50 mila euro, anche in questo caso senza delibera dell'organo societario. In questo caso i versamenti arrivano dalla società Aken srl. Nel 2019 20 mila - senza delibera dell'organo societario - sono stati versati da Innovatec Spa a Change, poi 30 mila - senza delibera né iscrizione a bilancio - da Diaspa a Change, poi ancora altri 15 mila da Innovatec - senza delibera - al Comitato Giovanni Toti Liguria. Lo stesso anno al comitato arrivano altri 15 mila euro da Sostenya Green spa, anche in questo caso senza delibera dell'organo societario. Nel 2020 arriva un altro bonifico di 9 mila euro a titolo personale da Colucci al Comitato Giovanni Toti Liguria com 'erogazione liberale'.



"Tutti i predetti finanziamenti, - si legge nelle carte dell'inchiesta - infatti, (ad eccezione di quello 'personale' del 27.1.20), erano avvenuti in violazione della normativa sul finanziamento ai partiti.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art 7 legge 195/74 e art 4 1 659/81 (normativa che regola il finanziamento ai partiti e ai movimenti politici):

i finanziamenti erogati ai partiti politici o alle loro articolazioni politico organizzative o agli gruppi parlamentari provenienti da persone giuridiche devono essere deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano vietati dalla legge; nel caso di erogazione superiore a 5.000 il soggetto che eroga e il soggetto che riceve sono tenuti a farne una dichiarazione congiunta;

questa normativa si estende ai finanziamenti e ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati anche indirettamente, ai membri del parlamento, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

La ratio di questa normativa è evidente e si basa sulla necessità di garantire la trasparenza e la tracciabilità del finanziamento ai movimenti politici, sia all'interno della società finanziatrice (il finanziamento deve essere deliberato dall'organo sociale competente ed essere iscritto in bilancio), sia all'esterno della stessa (il soggetto finanziato deve, con una dichiarazione congiunta con il soggetto finanziatore, dichiarare l'importo ricevuto).

Nel caso in esame tutti i finanziamenti provenienti dalle società del gruppo Waste e diretti a Change e al Comitato Giovanni Toti Liguria non erano stati deliberati dai rispettivi organi sociali e, in alcuni casi, non erano neppure stati inseriti in bilancia (che non era stato depositato)".

Inoltre, i pm annotano che al momento dei finanziamenti, Waste era in concordato peventivo e Aker risultava addirittura cessata. "Apparivano quantomeno singolari le cospicue, plurime e non trasparenti 'elargizioni liberali' da parte di società pacificamente in difficoltà economica". Era infatti arrivata anche una segnalazione di operazioni sospette".

L'attività considerata illecita dalla procura sarebbe confermata dalla volontà di Toti di volere sempre parlare 'de visu' con Colucci e non al telefono. Per gli inquirenti significa che Toti "volesse rendere sicura la conversazione", e confermava "l'esistenza di un rapporto privilegiato tra l'imprenditore (e la sua attività) e il governatore".