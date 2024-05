Inchiesta corruzione: si allungano i tempi per l'interrogatorio di Toti

Si allungano i tempi per l'interrogatorio di Giovanni Toti nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione che ha portato all'arresto del presidente della Regione Liguria. Il suo avvocato, Stefano Savi, ha incontrato il pm Luca Monteverde e ha comunicato che l'interrogatorio sarà fissato nella settimana tra il 27 maggio e il 2 giugno.

"Toti avrebbe preferito prima, ma aspettiamo- afferma il legale -, me lo immaginavo perché in un'indagine di questo tipo i tempi sono sempre abbastanza lunghi".

Il presidente della Regione resterà quindi agli arresti domiciliari nella sua casa di Ameglia, in provincia della Spezia, perché l'avvocato aveva già spiegato che l'istanza di revisione della misura cautelare sarebbe stata presentata alla gip Paola Faggioni solo in seguito all'interrogatorio. Lo scorso 10 maggio il governatore si era avvalso della facoltà di non rispondere, poi aveva fatto sapere di essere pronto a rispondere alle domande alle domande del pool di pubblici ministeri che sta seguendo l'indagine.

