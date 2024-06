Inchiesta corruzione, la discussione al Riesame su Toti l'8 luglio

Sarà discussa l'8 luglio l'udienza davanti al tribunale del Riesame per l'appello presentato da Giovanni Toti per la revoca dei domiciliari. La data è stata fissata questa mattina, la decisione del collegio, presieduto dal giudice Massimo Cusatti, arriverà entro il 15. Toti è ai domiciliari dallo scorso 7 maggio, accusato di corruzione nell'ambito della maxi inchiesta che ha portato anche alla detenzione in carcere per Paolo Emilio Signorini, la cui udienza al Riesame è fissata per venerdì 28 giugno, e ai domiciliari per l'ex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani e per l'imprenditore Aldo Spinelli, che ha presentato una nuova istanza per la revoca dei domiciliari.

Il ricorso di Toti, presentato dal suo avvocato, Stefano Savi, arriva dopo il no della gip Paola Faggioni, che aveva respinto la precedente istanza. Per la giudice "permangono, in modo attuale e concreto, altresì le esigenze connesse al pericolo di inquinamento probatorio".

Nel suo ricorso, Toti ribadisce quanto già affermato alla gip, ovvero escludendo futuri finanziamenti da parte di privati. "Anche laddove fossero individuabili o individuate eventuali occasioni per la richiesta di finanziamenti, ovvero situazioni di stallo o di confrlitto da risolvere nell'ottica dell'interesse pubblico, è da escludere che Giovanni Toti possa nuovamente, con immutato approccio, interessarsi di tali vicende o, semplicemente, chiedere a privati dei finanziamenti", aveva scritto Toti nell'istanza presentata a Paola Faggioni.