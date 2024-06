Toti: depositata l'istanza per chiedere incontri con la sua maggioranza

L'avvocato di Giovanni Toti Stefano Savi ha depositato l'istanza alla gip per permettere al suo assistito di incontrare alcuni esponenti politici della sua maggioranza.

Se accordato sarebbe il secondo incontro politico di Toti da quando è ai domiciliari dopo quello con l'assessore regionale Giacomo Giampedrone.

Gli incontri, anticipa Savi, potrebbero essere cinque o sei con esponenti prima di tutto locali, ma non è escluso che in seguito vengano sentiti politici a livello nazionale. Tra questi non ci sarebbe la premier Giorgia Meloni.

Savi prima di entrare in tribunale a depositare l'istanza ha ribadito che l'ipotesi dimissioni non è sul tavolo.