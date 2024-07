Caso Toti, ulteriore ipotesi di finanziamento illecito per le politiche 2022

Nelle carte dell'inchiesta giudiziaria che ha portato al nuovo arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si legge che gli accertamenti della guardia di finanza hanno fatto emergere indizi su un'altra ipotesi ancora di finanziamento illecito. Questa volta in occasione delle elezioni politiche del 2022, quando Maurizio Rossi, editore di Primocanale, avrebbe nuovamente operato a favore della lista "Noi moderati - Italia al Centro con Toti" con il medesimo "escamotage" (questo il termine utilizzato dalla gip Faggioni) utilizzato per le comunali vinte dal centrodestra di Marco Bucci, non indagato.

Nel frattempo il governatore, già agli arresti domiciliari da maggio con l'accusa di corruzione e che giovedì ha ricevuto una seconda ordinanza di custodia cautelare per finanziamento illecito, venerdì non ha risposto alle domande della giudice, avvalendosi della facoltà di non rispondere. E la procura potrebbe chiedere il giudizio immediato per Toti già ad agosto.

Tornando alle elezioni politiche del 2022 Rossi, secondo quanto si legge nell'ordinanza, avrebbe "erogato un ulteriore finanziamento rappresentato da 1.598 passaggi elettorali pubblicitari sul pannello di Terrazza Colombo, del valore di circa 23.970 euro in modo occulto e cioè senza alcuna delibera da parte dell'organo sociale competente, senza una regolare iscrizione a bilancio e senza procedere ad alcuna dichiarazione congiunta"

Rossi, per giustificare la pubblicità per la lista "Noi moderati - Italia al Centro con Toti" avrebbe stipulato con il Comitato Giovanni Toti Liguria un contratto per 30 passaggi di un video sul maxischermo della terrazza, al prezzo di 450 euro (15 euro a passaggio). Ma in realtà, si legge nelle carte, "a fronte dei 30 passaggi previsti e contrattualizzati, ne sarebbero stati effettuati 1.598 per un valore economico complessivo pari a 24.420 euro". Dunque l'ipotesi è che 23.970 euro siano stati elargiti in modo occulto. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se a pagare tutti quei passaggi sia stato l'editore (che in ogni caso avrebbe dovuto mettere a bilancio la somma) o un'altra azienda.

La gip scrive che alla luce dei recenti sviluppi permane "l'attualità del pericolo che l'indagato possa reiterare analoghe condotte tenuto conto anche del fatto che nel 2025 sono calendarizzate le elezioni regionali e che la campagna per la raccolta dei fondi è già iniziata".

Alle scorse politiche la lista "Noi moderati" si era attestata intorno al 2% sia alla Camera che al Senato, rimanendo fuori dal Parlamento.

Intanto per quanto riguarda le elezioni comunali di pochi mesi prima, il programmatore di Terrazza Colombo, sentito dagli inquirenti giorni fa "riferiva - scrive la gip Paola Faggioni nella nuova ordinanza - di aver aumentato il numero dei passaggi rispetto a quelli contrattualmente previsti sulla base di specifiche disposizioni di Maurizio Rossi".