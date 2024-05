Inchiesta corruzione, il legale di Toti: "Nessuna anomalia di spesa, tutto tracciato"

Giovedì 9 maggio sono partiti gli interrogatori per la maxi inchiesta di corruzione che ha investito la Liguria. Paolo Emilio Signorini, ex numero uno dell'autorità portuale, difeso dagli avvocati Grazia Volo ed Enrico Scopesi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una strada che potrebbe seguire anche Giovanni Toti nella giornata di venerdì 10 maggio, quando sarà in Tribunale davanti alla gip Paola Faggioni.

"Preferisco non anticipare la scelta - ha detto in un video il suo avvocato Stefano Savi -, ma mi sembra abbastanza conseguente e logica nella misura in cui abbiamo un fascicolo enorme da approfondire e l'abbiamo nelle nostre mani solo da ieri. Prima di prendere posizioni o dare spiegazioni dobbiamo approfondire la lettura degli atti per capire su che cosa, dove e come fornire spiegazioni".

Secondo il legale di Toti "non c'è stata nessuna anomalia nella spesa né a titolo personale né a nessun altro titolo. La tracciabilità dei denari sia in entrata che in uscita è totale. In entrata, sono gli stessi atti che ce lo dicono, non è contestato nulla in relazione a fatti che non siano assolutamente rientranti nelle normative di legge, che prevedono che tutto avvenga nella maniera più trasparente possibile, e così è stato. Abbiamo anche la possibilità di dimostrare che questi denari sono stati spesi tutti per necessità di tipo politico connesse all'attività del presidente e delle persone che lavoravano con lui o che avevano connessioni politiche con lui".

E infine sulle richieste di dimissioni da parte dell'opposizione: "Il presidente Toti farà le sue valutazioni - afferma il legale -, che non possono prescindere da un confronto che potrà essere fatto con condizioni diverse dalle attuali, con tutte le persone che con lui hanno lavorato fino a oggi e con tutti i partiti che fanno parte della sua maggioranza".

