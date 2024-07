Interrogatorio da remoto per Toti sulla nuova accusa di finanziamento illecito

A poco più di 24 ore dalla notifica della nuova misura cautelare con l'accusa di finanziamento illecito, oggi, venerdì 19 luglio, Giovanni Toti, il governatore ligure ai domiciliari per corruzione dallo scorso 7 maggio, si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia.

Il presunto accordo illecito - per un valore di circa 55mila euro - si sarebbe realizzato attraverso spot elettorali pagati, secondo l'accusa, sottobanco da Esselunga (ipotesi smentita dall'azienda) e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo.

Un'intesa sospetta, per cui sono indagati, per lo stesso reato, anche l'ex braccio destro di Toti, Matteo Cozzani, e l'ex consigliere di Esselunga, Francesco Moncada, interessato ad avere un occhio di riguarda da Toti per velocizzare le pratiche per l'apertura di due punti vendita a Sestri Ponente e Savona.

Per il presidente della Regione, per il quale le opposizioni sono tornate a chiedere le dimissioni con una manifestazione che ha visto in piazza De Ferrari a Genova i leader nazionali di Pd, M5s e Avs, l'interrogatorio è fissato alle ore 13 in videoconferenza.

Da quanto trapela, Toti sarà collegato con la procura genovese da una caserma della Spezia e potrebbe decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi, nell'abitazione di Ameglia, Toti avrebbe dovuto incontrare il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. Il provvedimento di ieri gli ha imposto di rivedere l'agenda.