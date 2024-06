Toti, spunta un incontro al Moody con Signorini: il mistero dei due telefonini

L'inchiesta sulla corruzione che ha portato ai domiciliari del presidente della Regione Giovanni Toti, si arricchisce di un nuovo particolare. Come hanno riportato stamane Repubblica e Secolo XIX, dall'ultima informativa della guardia di finanza depositata in procura, sarebbe emerso un incontro del 2 ottobre 2021 al bar Moody tra lo stesso Toti e Paolo Emilio Signorini, allora presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, unico tra gli indagati in carcere dallo scorso 7 maggio.

L'incontro sarebbe avvenuto durante la querelle sul rinnovo della concessione trentennale del terminal rinfuse a favore di Aldo Spinelli, anche lui ai domiciliari. Pochi giorni prima il board dell'Autorità Portuale aveva bocciato la pratica, che sarà approvata alcune settimane dopo. I finanzieri che avevano pedinato Toti e Signorini quella mattina al Moody aveva annotato un particolare: Toti, secondo quanto scrivono i militari, avrebbe preso una giacca posata su una sedia di un altro tavolino, e avrebbe estratto due cellulari dalla tasca, mettendosene uno nella sua giacca e un altro lo avrebbe consegnato a Signorini.

Le ipotesi, secondo quanto riportano i quotidiani, sono che Toti avrebbe voluto allontanare il telefono durante l'incontro, comportamento negato dallo stesso presidente della Regione nella memoria difensiva consegnata ai pm che lo hanno interrogato lo scorso 23 maggio, oppure che qualcuno avesse lasciato i telefoni in quella giacca per farli trovare a Toti e a Signorini.

Sull'incontro e lo scambio 'clandestino' di telefoni è intervenuto l'avvocato di Toti, Stefano Savi: "Definire una 'Spy story' e un incontro 'riservato' in uno dei bar più frequentati di Genova, il Moody, francamente lascia perplessi. Così come è noto a tutti che Toti ha da sempre un solo cellulare con lo stesso numero fin dai primi anni 2000. E riporlo nella propria giacca, magari appoggiata nella sedia accanto per non sedersi sopra e stropicciarla, francamente non la riteniamo cosa anomala".

Savi interviene su un'altra indiscrezione riportata dai quotidiani, ovvero che Toti e Signorini, sempre nei giorni della proroga del rinfuse, avrebbero avuto in programma di incontrare a Ginevra l'armatore, patron di MSC Gianluigi Aponte.

"Quanto al fatto che ancora si indaghi se ad ottobre del 2021 sia avvenuto un incontro con Aponte - scrive Savi - dopo tante intercettazioni e pedinamenti, risulta altrettanto strano. Ma bastava chiedere: non è avvenuto. Tutti gli incontri con Aponte sono sempre stati resi noti. Così come l’incontro a Montecarlo tra Toti e Spinelli è stato reso noto dallo stesso Toti durante l’interrogatorio".

"Quanto alla partecipazione di Spinelli e di alcuni suoi manager alla cena di Villa lo Zerbino, - conclude Savi - bastava guardare le emittenti locali che seguivano l'evento dove Spinelli è stato più volte ripreso".