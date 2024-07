Toti, oggi pomeriggio il primo dei tre incontri autorizzati: inizia Giampedrone

Al via oggi, mercoledì 17 luglio, gli incontri che la gip Paola Faggioni ha autorizzato a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria agli arresti domiciliari nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione dallo scorso 7 maggio. Il primo a incontrare il presidente sospeso dal suo incarico, nel tardo pomeriggio, sarà l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

Giampedrone raggiungerà il presidente nella sua casa di Ameglia, poi nei prossimi giorni (in data ancora da definirsi) toccherà a un altro assessore della Lista Toti, Marco Scajola, e al vicepremier Matteo Salvini.

Scajola e Giampedrone avevano già incontrato Toti nella sua residenza di Ameglia lo scorso 24 giugno, insieme al presidente ad interim Alessandro Piana. In quella circostanza il legale del governatore, Stefano Savi, aveva ribadito che non si era fatta menzione dell'indagine in corso ma che Toti aveva ribadito la necessità di rivendicare "gli straordinari risultati di progresso economico e sociale frutto delle politiche attuate in questi nove anni, portando avanti le scelte fatte dalla Presidenza e già programmate".

Sarà invece il primo incontro con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che, nei giorni scorsi a Genova, ha detto: "Conto di incontrare Toti il prima possibile e parleremo di futuro Per me andare avanti e portare avanti tutti i cantieri aperti a Genova e in Liguria è un dovere, non un hobby". E su un'eventuale richiesta di dimissioni, il leader del Carroccio ha specificato: "Non parliamo di elezioni, c'è un governatore eletto. Conto di andare a parlare di lavoro, stiamo lavorando per amministrare la Regione Liguria".

L'incontro negato al M5s: "Toti non può neanche incontrare i parlamentari, tutto bloccato"

È stato invece prevedibilmente negato dalla gip l'incontro richiesto dai parlamentari del M5s Luca Pirondini e Roberto Traversi. Per la Lista Toti una "provocazione che manca di rispetto in primis ai magistrati", per i pentastellati un fatto che rende ancora più urgenti le dimissioni del presidente.

"Abbiamo ottenuto la prova - dicono i due parlamentari del M5s - che il presidente Toti non solo non può incontrare i cittadini, come sarebbe normale, ma nemmeno dei parlamentari. Questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che Toti deve dimettersi immediatamente. Inoltre, Toti dovrebbe riflettere sul fatto che la Regione da due mesi è paralizzata dalla sua ostinazione a non farsi da parte. La Liguria non merita tutto questo"

La manifestazione dei progressisti per chiedere le dimissioni di Toti

Intanto i progressisti hanno confermato la manifestazione per chiedere le dimissioni del presidente Toti: appuntamento alle 17,30 in piazza De Ferrari con i leader nazionali di Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e altri.

Oltre alle proteste dell'opposizione in quasi tutte le sedute di consiglio regionale e comunale, c'è un altro nodo da sciogliere, ovvero quello del permesso del Comune per installare un palco in piazza De Ferrari. A ieri pomeriggio, il permesso ancora non c'era, con i malumori del centrosinistra che parla di un centrodestra impaurito che cercherebbe di ostacolare la manifestazione, e la difesa della maggioranza che sostiene che le richieste siano state trasmesse in ritardo.