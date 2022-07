Incendio in Toscana, Toti: "Regione Liguria pronta a intervenire con ogni mezzo"

Toscana con il fiato sospeso, in queste ore, per un incendio sulle colline di Massarosa, in Versilia: anche se le operazioni di spegnimento proseguono, il rogo non è ancora da ritenere sotto controllo e il lavoro di vigili del fuoco e volontari è molto duro. "La Regione Liguria - dice il presidente della Regione Giovanni Toti - è pronta a intervenire con ogni mezzo a disposizione per aiutare la vicina Toscana a fronteggiare la situazione di difficoltà che sta vivendo in questo momento. Le immagini dell’incendio divampato nelle scorse ore in Versilia sono spaventose e preoccupanti: siamo vicini a tutta la popolazione e al territorio, stiamo seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione e ci siamo immediatamente messi a disposizione per fornire ogni genere di aiuto”.

Toti ha contattato al telefono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per ribadire la disponibilità a fornire aiuti: la stima ancora provvisoria della superficie bruciata è di 560 ettari prevalentemente di bosco e in parte di olivete. Nel frattempo, un altro incendio è divampato sulle colline di Vecchiano, a Pisa.

Il grande caldo e la siccità non contribuiscono ad aiutare le operazioni di spegnimento: anche in Liguria il bollino per il caldo è rosso sia oggi sia domani. Domani - giovedì 21 luglio - è atteso un lieve calo termico accompagnato, però, da un aumento del tasso di umidità.