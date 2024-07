Toti, due consigliere del Csm chiedono verifiche disciplinari sul Riesame di Genova

Le consigliere laiche del Csm, Claudia Eccher e Isabella Bertolini, hanno chiesto l'apertura di una pratica per verificare se sussistono a carico dei magistrati che compongono il Tribunale del Riesame di Genova "profili di illecito disciplinare per abnormità, illogicità della motivazione ed emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge".

Il riferimento è all'ordinanza emessa giovedì dall'organo collegiale presieduto da Massimo Cusatti, con cui viene confermata la necessità degli arresti domiciliari per il governatore ligure Giovanni Toti, sospeso dal 7 maggio scorso, nell'ambito della maxi inchiesta per corruzione. "Non si tratta di censurare l'attività giurisdizionale dei magistrati, ma di valutarne il comportamento in relazione ai richiami etici e alle considerazioni ironiche, che scadono nell'irrisione dell'indagato, contenuti nell'ordinanza", precisano le consigliere. Eccher e Bertolini hanno anche chiesto che la pratica sia inviata alla quarta commissione del Csm per poter valutare se ci siano elementi che incidono sulle valutazioni di professionalità dei magistrati che compongono il collegio di Genova.

Bertolini ed Eccher sono entrambe state elette in quota centrodestra. Isabella Bertolini, avvocata penalista, è stata eletta componente laico del Csm nel gennaio 2023, in quota Fratelli d'Italia. Ed è presidente della quarta commissione del Csm, dedicata alle valutazioni della professionalità, a cui lei stessa ed Eccher hanno chiesto di inviare gli atti. Bertolini, in passato, era stata coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, deputata anche di Fi e del Pdl, per poi candidarsi nel 2020 al consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con la Lega, senza successo. Claudia Eccher, invece, è stata eletta nel Consiglio superiore della magistratura come componente laica in quota Lega, sempre nel 2023. Avvocata trentina è stata anche legale del vicepremier Matteo Salvini.