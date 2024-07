Corruzione, Toti resta ai domiciliari: il Riesame respinge il ricorso

Giovanni Toti resta ai domiciliari. Il presidente della Regione non potrà lasciare la sua casa di Ameglia, dove dal 7 maggio scorso si trova agli arresti domiciliari. Il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dal suo avvocato, Stefano Savi, che aveva chiesto la revoca della misura cautelare nonostante il parere contrario della procura.

Toti, ricordiamo, è accusato di corruzione nell'ambito della maxi inchiesta che ha portato ai domiciliari anche l'imprenditore Aldo Spinelli e l'ex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani; per quest'ultimo i domiciliari erano stati revocati sia dalla gip di Genova che da quello di Spezia, in seguito alle dimissioni dall'incarico di capo di gabinetto. Per quanto riguarda Aldo Spinelli l'udienza al Riesame per la revoca dei domiciliari si terrà venerdì 12 luglio. Si trova ancora in carcere l'ex presidente dell'Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini.

Toti è accusato di essere stato corrotto da Spinelli per favorire l'imprenditore su alcune pratiche portuali, tra le principali il riempimento di calata Concenter e la proroga triennale del terminal rinfuse. Tra il presidente della Regione e Spinelli, secondo la procura, ci sarebbe stato un accordo corruttivo anche nella conversione da pubblica a privata della spiaggia di punta dell'Olmo, a Celle Ligure, dove la famiglia Spinelli aveva avviato le pratiche per la realizzazione di un resort di lusso.

Altre accuse riguardano la corruzione relativa all'apertura di nuovi punti vendita Esselunga in Liguria, in particolare quello di Sestri Ponente. Per questa ipotesi di reato è indagato l'ex membro del cda di Esselunga Francesco Moncada. Su questo filone, che vede indagato anche l'editore di Primocanale Maurizio Rossi, secondo l'accusa Esselunga avrebbe finanziato le liste di Toti con 80mila euro di passaggi pubblicitari della lista di Toti e del sindaco Marco Bucci alle elezioni comunali e della lista Toti a quelle politiche del 2022, sul maxi schermo di Terrazza Colombo. L'accordo, secondo l'informativa della guardia di finanza, sarebbe arrivato durante un incontro tra Moncada, Rossi e Cozzani. I protagonisti avrebbero trovato un accordo sulla stipulazione di due contratti, uno da 5mila e un altro da 50mila euro per i passaggi pubblicitari di Esselunga e della lista Toti sul maxi schermo. "Possiamo togliere qualcosa a noi e mettere Bucci, però dobbiamo farlo bene", ha detto Moncada intercettato. Durante la riunione su iniziativa di Cozzani i presenti avrebbero spento i telefonini.

Dopo quella riunione i tre sono andati nell'ufficio di Toti, Rossi ha spiegato come avrebbe garantito le pubblicità elettorali in numero superiore a quelle previste dal contratto, ovvero dando la colpa a un dipendente. Emerge infatti che a fronte di un accordo che prevedeva 500 passaggi ne sarebbero apparsi oltre 6000 "Facciamo un moltiplicatore", ha commentato Toti durante quella riunione.