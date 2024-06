Inchiesta corruzione, negata la revoca dei domiciliari per Giovanni Toti

No alla revoca dei domiciliari per Giovanni Toti. È arrivato il verdetto della gip Paola Faggioni che ha respinto l'istanza del suo avvocato, Stefano Savi che all'indomani delle elezioni europee aveva chiesto per il presidente della Regione la revoca dagli arresti domiciliari dove si trova dallo scorso 7 maggio, il giorno del blitz della finanza che lo ha arrestato insieme a Paolo Emilio Signorini, in carcere, Aldo Spinelli e Matteo Cozzani, questi ultimi ai domiciliari.

Per la giudice "permangono, in modo attuale e concreto, altresì le esigenze connesse al pericolo di inquinamento probatorio". Alla stessa tesi era arrivata la procura che aveva dato parere negativo.



Secondo la gip, in seguito all'interrogatorio di Toti davanti ai pm dello scorso 23 maggio "non sono emersi elementi sopravvenuti idonei a modificare - anche all'esito il grave quadro indiziario a carico" del presidente della Regione, in cui "traspare in modo evidente la sistematicità del meccanismo corruttivo. reiterato in un notevole arco temporale". Nell'ordinanza che nega la revoca ai domiciliari si fa riferimento alle conferme di Aldo e Roberto Spinelli che in sede di interrogatorio di garanzia avrebbero confermato le promesse di Toti a risolvere alcune pratiche amministrative del gruppo Spinelli "grazie all'esercizio della propria funzione o comunque del proprio intervento in ragione del ruolo e carica rivestita, al fine di ottenere finanziamenti".

Smentita la tesi della difesa

Il pericolo che Toti commetta gli stessi reati per la gip non cessa con la fine della competizione elettorale delle europee dell'8 e 9 giugno. Toti, sostiene la gip, potrebbe infatti "reiterare analoghe condotte - peraltro ritenute pienamente legittime e corrette dal predetto - in vista delle prossime competizioni elettorali regionali del 2025 (o di ulteriori eventuali competizioni elettorali), per le quali il predetto aveva, peraltro, già iniziato la relativa raccolta di fondi".

La gip: "Pericolo che il ruolo di Toti venga messo a disposizione di interessi privati in cambio di finanziamenti"

Questa è la conclusione a cui arriva la gip con cui motiva la decisione di negare la revoca dei domiciliari per Giovanni Toti. Dalle indagini, ricorda la giudice, sono emersi interessamenti di Spinelli e di Francesco Moncada, in particolare circa il nuovo piano regolatore portuale per quanto riguarda Aldo Spinelli e dell'apertura di nuovi Esselunga a Savona e a Rapallo per quanto riguarda Moncada. "Moncada, in alcune conversazioni con Toti. ha fatto riferimento all'apertura di ulteriori punti vendita Esselunga a Savona e Rapallo; Spinelli ha fatto pressanti richieste di intervento del Governatore anche con riferimento all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale. Rimane, pertanto, il pericolo concreto che l'indagato possa continuare ad agevolare gli interessi di tali gruppi imprenditoriali.

"Persone informate sui fatti potrebbero subire pressioni"

La giudice ricorda che in questa fase di indagini sono in corso gli interrogatori a persone informate sui fatti. Si tratta, tra gli altri di funzionari e dirigenti della Regione "i quali - scrive la giudice - ben potrebbero subire dall'indagato condizionamenti o pressioni per rendere una conveniente ricostruzione degli eventi. Tale rischio si profila, chiaramente, in modo particolarmente elevato ove l'indagato riprenda l'esercizio delle funzioni svolte.

Probabile ricorso al Riesame

È probabile che come per Paolo Emilio Signorini, la difesa di Toti sia già al lavoro per il ricorso al Tribunale del Riesame. Per l'ex numero uno del porto l'udienza è stata fissata al 28 giugno.

Piana (presidente ad interim Regione): "Dispiaciuti per la decisione"

“La decisione di rigettare la richiesta di revoca della scarcerazione di Giovanni Toti ci lascia dispiaciuti" è il commento di Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione.

"Avremmo voluto che il governatore democraticamente eletto a larga maggioranza potesse tornare pienamente alle sue funzioni - continua -. Il nostro dovere, come abbiamo dimostrato in queste settimane, è quello di portare avanti il lavoro della Giunta regionale continuando a favorire lo sviluppo della Liguria in tutti i settori. Gli ottimi risultati su Pil, export, occupazione e turismo ci danno ragione. Siamo vicini a Giovanni, auspichiamo possa tornare al più presto dimostrando di aver agito sempre per l’interesse supremo dei liguri e del territorio"