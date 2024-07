Corruzione, il Riesame: "Toti può reiterare il reato, persistente la sua pericolosità"

Giovanni Toti potrebbe reitare i reati di corruzione di cui è accusato. Questa è la motivazione con cui il presidente del tribunale del Riesame Massimo Cusatti ha respinto in toto il ricorso presentato dal suo avvocato Stefano Savi, che aveva chiesto la revoca degli arresti domiciliari, il divieto di dimora a Genova, l'obbligo di dimora ad Ameglia o la cancellazione del divieto assoluto di comunicazione.

Il giudice, nelle 33 pagine con cui motiva il provvedimento di rigetto del ricorso, non lesina critiche al comportamento di Toti, anche durante l'interrogatorio dello scorso 23 maggio, quando il presidente della Regione rimase otto ore davanti ai pm a rispondere alle numerose domande. Scrive Cusatti che "Il lungo verbale delle dichiarazioni rese da Toti nell'occasione è infarcito di 'non ricordo', un inciso che non brilla di certo per chiarezza e trasparenza".

Il tribunale ricorda che Toti, nel corso del suo interrogatorio non ha contestato le accuse a suo carico, che "non scaturiscono da 'soffiate'", "bensì da puntuali intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno cristallizzato i contorni delle accuse".

Per questo motivo, secondo il Riesame "C'era poco da ammettere, insomma, di fronte a captazioni che restituiscono il quadro di un pubblico amministratore di rango apicale che, nel sollecitare costantemente finanziamenti per il proprio comitato elettorale, conversa amabilmente con gli stessi 'finanziatori' di pratiche amministrative di loro interesse per le quali si impegna a 'intervenire' presso le sedi competenti".

Per il giudice, quelle che la difesa di Toti definisce ammissioni fatte dal presidente della Regione in sede di interrogatorio, "non lo sono neanche in minima parte per il semplice fatto che Toti ha ammesso solo ciò che gli era già stato ampiamente registrato dalle intercettazioni in atto all'epoca delle indagini".

Riguarda al diritto della difesa di Toti di ammettere il fatto e non il diritto, ovvero le condotte, ma il reato, il Riesame giudica questa condotta "quasi paradossale", "Si pensi, solo a titolo di esempio, a taluno che confessi di essersi impossessato di una cosa altrui ma pretenda che non si tratti di un furto, ovvero di taluno che confessi di avere ricevuto un bene nella consapevolezza della relativa natura furtiva ma si ostini a escludere che la condotta debba essere qualificata in termini di ricettazione". Cusatti ricorda che un reato come la corruzione di un pubblico ufficiale, di cui è accusato Toti "non è compatibile con ammissioni 'in fatto' e non anche 'in diritto': escluso in radice eticamente, ancor prima che sul piano normativo".

L'interesse pubblico

Toti ha sempre ribadito, e lo ha fatto anche durante l'interrogatorio davanti ai pm e nella memoria difensiva presentata, di avere sempre agito nell'interesse pubblico. Non è però così per il giudice che analizzando le intercettazioni nota "un desolante silenzio sul punto, dovendosi solo registrare la secca alternanza fra solleciti di finanziamenti rivolti da Toti a Spinelli e le istanze di quest'ultimo intese a soddisfare i propri interessi personali". Per il tribunale Toti si sarebbe mosso con Aldo Spinelli e Francesco Moncada, "non già come la figura ideale di pubblico amministratore che ha voluto delineare per sé nella memoria, ma quasi come l'amministratore di una società pubblica privata che concordi con taluni azionisti 'di riferimento' le linee strategiche della propria azione gestionale".

L'interrogatorio di Toti "non reca il benché minimo spunto ammissivo - anzi, ne reca molteplici di aperta contestazione dei gravi indizi, per quanto la difesa non ne abbia fatto oggetto di un formale motivo di appello - e non può, pertanto, essere valutato ai fini che ne occupano".

La promessa di Toti di non ricevere più finanziamenti dai privati

Su questo punto il Riesame valuta le dichiarazioni di Toti sulla volontà di astenersi in futuro da eventuali finanziamenti da privati, come "una sterile presa d'atto della fondatezza di accuse che pure non si è voluto, nell'esercizio delle proprie prerogative difensive, ammettere nel corso dell'interrogatorio". Ci sarebbe una contraddizione tra la "professata 'consapevolezza' di Toti e il suo atteggiamento di rivendicazione di aver agito sempre nell'interesse pubblico: o si sostiene con vigore quest'ultimo, e allora non si vede - se non in un'ottica strumentale - perché ci si debba coartare fino a promettere di non agire più con modalità di cui si continua a ricendicare legittimità e correttezza; oppure si è capito di avere agito illecitamente, e allora non si vede - se non in un'ottica strumentale - come si possa affermare, nell''ammettere' la materialità dei fatti, che questi non integrano i reati oggetto delle accuse".

La reiterazione del reato

A leggere le 33 pagine con cui il Riesame ha respinto il ricorso della difesa, Toti potrebbe reiterare il reato, una delle condizioni per le quali viene applicata la carcerazione preventiva, insieme all'inquinamento delle prove e al pericolo di fuga. Il giudice scrive che per Toti sarebbe stato necessario "farsi spiegare dagli inquirenti che è vietato scambiare la promessa o l'accettazione di utilità di qualsiasi tipo con 'favori' elargiti nell'esercizio discrezionale della propria funzione pubblica", motivo per cui continuerebbe a "sussistere il concreto e attuale pericolo che egli commetta altri fatti di analoga indole nella convinzione di operare legittiamente, anche a prescindere dall'imminente svolgimento di consultazioni elettorali di sorta".



"In realtà - sottolinea Cusatti - che pubblico ufficiale e amministrato non debbano scambiarsi reciproche utilità è un postulato che sembra fondarsi sul diritto naturale, ancora prima che su quello positivo: se è pacifico che sollecitare finanziamenti a un movimento politico integri un comportamento del tutto lecito, è di palmare evidenza che concordarne l'erogazione in cambio di 'favori' direttamente incidenti sulla posizione del finanziatore integra una forma di corruzione". In altre parole "un conto è 'appoggiare' la strategia politica di un movimento sotto il profilo delle scelte generali con cui questo intenda perseguire pubbliche finalità reputate conformi ai propri orientamenti ideologici e alle proprie attese, tutt'altro è 'pagare' sotto forma di finanziamenti pur formalmente leciti, i concretissimi favori materialmente concordati con il pubblico ufficiale destinatario di quelle erogazioni di denaro".

Respinta la tesi dei pm sul rischio probatorio

Pur non essendo determinante sulla decisione finale, il Riesame su un punto ha dato ragione alla difesa di Giovanni Toti, ovvero quello sul rischio di inquinamento probatorio. A oltre due mesi dall'applicazione della misura cautelare le indagini sono andate avanti e le acquisitorie istruttorie si sono incrementate; "non si vede, allora, quali concrete circostanze giustifichino ulteriormente, ad oggi, la configurazione di un rischio cautelare sostanzialmente fondato soltanto sul ruolo apicale svolto dal Presidente della Regione in seno a tale istituzione pubblica e sulla potenziale 'influenza' o pressione da lui esercitabile per ciò solo nei confronti di altri soggetti che vi lavorano e che devono ancora essere sentiti dagli inquirenti". Il giudice annota inoltre che i pubblici ministeri non abbiano "allegato concreti comportamenti dell'indagato - realizzati nell'imminenza della sua cattura o subito dopo tale evento - in qualche modo idonei a configurare il concreto rischio che egli si attivi per alterare qualche residuo elemento di prova che dev'essere ancora assicurato agli atti o per intervenire su taluno dei soggetti da escutere per condizionarne le dichiarazioni".

I giudici: "Pressioni a Toti per farlo dimettere? Nemmeno in filigrana"

Una delle tesi portate avanti dalla difesa e dai sostenitori di Giovanni Toti, è che il prolungamento della custodia cautelare lo indurrebbe a dimettersi dalla carica di presidente della Regione, motivo per cui "la protrazione della misura custodiale in atto nei confronti di Toti potrebbe incidere negativamente sull'ufficio elettivo da questi ricoperto in forza di mandato popolare elettivo".

"Il Tribunale - scrive il presidente del Riesame - non intravede nemmeno in filigrana l'indebita - e inconcepibile 'pressione su Toti affinché, come adombrato dalla difesa, 'si decida' a rinunciare all'incarico istituzionale del quale è tuttora insignito", per il giudice insomma il rischio di reiterazione dei reati "basta a giustificare la protrazione della misura custodiale in atto, posto che ogni diversa misura coercitiva risulterebbe ovviamente inidonea a prevenire il reiterarsi di incontri finalizzati a concertare intese illecite analoghe a quelle che sono emerse ad oggi dagli atti del procedimento".

Riesame: "Corretto autorizzare Toti a incontri politici"

La gip Paola Faggioni ha agito correttamente nell'autorizzare Giovanni Toti a intrattenere incontri politici e istituzionali. Lo scrive il presidente del Riesame Massimo Cusatti che respinge la tesi della difesa, secondo cui il prolungamento dei domiciliari potrebbe incidere negativamente "sull'ufficio elettivo da questi ricoperto in forza di mandato popolare elettivo". Gli incontri di Toti, il primo con l'assessore Giacomo Giampedrone, e quelli successivi con altri esponenti della giunta e con i leader regionali e nazionali del centrodestra, avevano lo scopo di "tracciare le linee strategiche di indirizzo della vita gestionale della Regione Liguria".

"Ben altro - conclude il giudice - è occuparsi delle concrete forme, e dei correlati contatti personali, con cui perseguire quegli obiettivi sul piano tecnico-amministrativo: un'attività che l'appellante ben potrebbe protrarre ove la custodia domestica venisse sostituita, come auspicato dalla difesa in via di subordine, con l'obbligo di dimorare sul territorio del Comune di residenza o con il divieto di dimorare sul territorio del Comune di Genova, l'area cui inerisce la persistente pericolosità di Toti, al quale - non a caso - viene contestato di avere scambiato utilità economiche che l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi e non certo di avere adottato scelte 'politiche' nella sua veste di presidente della Regione".