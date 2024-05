Maxi inchiesta e dati covid 'gonfiati', la versione di Toti

Sono contenute in un documento di 27 pagine le risposte ai pm di Giovanni Toti, agli arresti domiciliari nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria. Un interrogatorio durato circa otto ore in cui il presidente della Regione Liguria tocca vari argomenti, i rapporti con Signorini e Spinelli, quelli con i fratelli Testa in campagna elettorale, Esselunga e anche la famosa concessione trentennale del terminal Rinfuse.

Nell'ambito dell'inchiesta c'è anche l'accusa di falso nel filone che riguarda la sanità. Secondo gli inquirenti, infatti, i numeri della popolazione anziana ligure sarebbero stati gonfiati per ottenere un numero maggiore di vaccini covid dalla struttura commissariale.

Tra le 167 domande poste dai pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde, insieme all'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, una riguarda proprio la questione. Gli inquirenti citano una conversazione intercettata nell'ufficio di Matteo Cozzani (il capo di gabinetto del governatore, ndr) ipotizzando che alcuni dati relativi agli 'over 80' residenti in Liguria siano stati aumentati per ottenere dalla struttura commissariale una maggiore fornitura di vaccini anti covid. Toti sostiene di non ricordare la conversazione e spiega: "Escludo che Alisa abbia trasmesso dati non veritieri. È possibile che si sia discusso sul numero dei pluri ottantenni residenti nel territorio ligure in pianta stabile e di quelli che vi risiedevano temporaneamente e di cui avremmo dovuto farci carico come assistenza sanitaria regionale. Dato quest'ultimo che non era affatto sicuro".

