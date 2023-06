Code in autostrada fino a 24 km, l'ira di Toti: "Sulla A10 molti cantieri non sono stati rimossi"

Tra code, incidenti e cantieri, il ponte del 2 giugno si è trasformato in un weekend di "passione" per molti automobilisti bloccati sulle autostrade liguri.

Se il 2 giugno il traffico è rimasto paralizzato soprattutto sulla A26 con una coda di ben 16 chilometri, ma anche sulla A10 con le prime code di chi voleva trascorrere il fine settimana lungo al mare, la situazione nei giorni successivi non è migliorata, con le code del rientro di domenica che hanno bloccato nuovamente le autostrade raggiungendo fino a 24 chilometri, in special modo sulla A10. Anche questa mattina, tra incidenti in A10 e veicoli in avaria sulla A7 sono stati registrati rallentamenti, seppur in maniera minore. Il tutto costantemente aggravato dalla presenza dei cantieri che si sono trasformati in veri e propri tappi.

E oggi, lunedì 5 giugno, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - dopo il weekend che ha messo a dura prova gli automobilisti - ha chiesto di convocare il concessionario autostradale di Autostrada dei Fiori: "Come gli altri - spiega Toti - deve agire con maggiore responsabilità e accollarsi, dove necessario, i costi della rimozione dei cantieri nei giorni più trafficati. Dal prossimo fine settimana a settembre non possiamo tollerare errori di programmazione sui cantieri che squalificano una regione che sta trainando la crescita d’Italia. Non possiamo far pagare ai nostri turisti gli errori di programmazione del passato di chi gestisce le nostre strade. Ieri le code si sono concentrate nel ponente anche perché negli altri tratti autostradali è stato fatto uno sforzo in più per gestire meglio l’ondata di traffico mentre sull’Autostrada dei Fiori molti cantieri non sono stati rimossi”.