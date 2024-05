VIDEO | Il legale di Toti chiede un nuovo interrogatorio: "Ha agito nel rispetto delle leggi, si ripensi al finanziamento ai partiti"

"Ho parlato con il dottor Monteverde per la fissazione dell'interrogatorio, si farà certamente quando il pool di pubblici ministeri che sta seguendo l'indagine avrà disponibilità per farlo, perché dovrà essere un interrogatorio che comporta un certo periodo di tempo e una preparazione". Così Stefano Savi, l'avvocato di Giovanni Toti, il presidente della Regione (sospeso) ai domiciliari con l'accusa di corruzione. Savi, come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina si è recato in tribunale dove ha incontrato i pm per chiedere un nuovo interrogatorio per Toti, dopo il primo in cui il governatore ha fatto scena muta davanti al gip Paola Faggioni. "Il dottor Montevederde - ha aggiunto Savi - mi ha detto che hanno un calendario di indagini già fissato abbastanza fitto e quindi sto aspettando che mi diano indicazioni in questo senso".





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto emergono particolari dagli interrogatori che si sono tenuti nei giorni scorsi. Ieri sono stati interrogati Aldo e Roberto Spinelli, difesi dall'avvocato Andrea Vernazza. Aldo, secondo le ricostruzioni del Secolo XIX avrebbe scaricato Toti: "Prometteva e non manteneva", avrebbe detto Spinelli al gip.

"Non ne so niente, leggo i giornali, non faccio il fattucchiere, non so cosa è emerso - ha risposto Savi - Spinelli è un personaggio sempre abbastanza pirotecnico, non so cosa abbia detto".

Sulla possibilità che l'interrogatorio di Toti possa essere fissato per questa settimana, l'avvocato ha risposto: "Ho la sensazione di no, comunque aspetto quello che mi dicono in procura. Toti è persona molto lucida e di carattere, certamente dal punto di vista umano queste vicende lasciano il segno eccome, dal punto di vista della reazione è la reazione di una persona che ritiene di non avere commesso nessun reato e quindi sta molto intensamente occupandosi della costruzione della difesa".

Sulle intercettazioni al telefono di Toti e di cimici all'interno della Regione, Savi commenta: "Le telefonate non ci sono tutte, le cose che sono nel fascicolo credo che siano tutte, abbiamo capito che c'erano e il risultato è quello che è sotto ai nostri occhi a questo punto, salvo ulteriori attività di indagine. Non c'è stata una reazione del tipo 'Oddio adesso chissà cosa salta fuori. Toti è tranquillo, ha sempre fatto alla luce del sole quello che gli viene contestato, ritiene che sia un metodo politico. Semmai il problema è pensare o ripensare al finanziamento dei partiti perché così com'è, con queste interpretazioni diventerebbe quasi impossibile, anche per chi lo fa come ha fatto lui nel pieno rispetto delle leggi e del tutto in maniera trasparente e pubblica".