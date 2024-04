Agricoltura, Toti: "Abbattimenti cinghiali, numeri raddoppiati nell'ultimo anno"

Giovedì 11 aprile 2024 c'è stato un incontro tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana e i rappresentanti di Coldiretti Liguria per affrontare le tematiche dello sviluppo rurale, agricolo, della pesca e dell’allevamento della nostra regione.

Secondo il governatore Toti sono stati ottenuti risultati importanti: "Per quello che riguarda il problema della fauna selvatica, parlo soprattutto dei cinghiali, nel 2023 il numero degli abbattimenti è quasi raddoppiato rispetto al 2022. Per quanto riguarda il tema dei lupi e della predazione, più complesso, auspico un intervento normativo da parte del governo centrale, ma comunque da parte di Regione Liguria sono stati di recente aggiornati i criteri per il riconoscimento degli indennizzi, in modo da tenere in maggiore considerazione le esigenze più volte espresse dagli agricoltori e dalle aziende zootecniche".

I nuovi criteri hanno elevato l’entità degli importi erogabili a favore degli allevatori danneggiati, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di riconoscere, oltre al danno diretto legato al valore del bestiame predato, anche il danno indiretto, legato ai capi dispersi. Inoltre, nel quadro del nuovo Csr sono previste misure di sostegno specifiche per la zootecnia di montagna, che prevedono particolari rimborsi a fondo perduto proporzionali all’estensione e alla tipologia dei pascoli. Regione Liguria ha inoltre aderito all’intervento 'Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori', che prevede un premio annuale all’allevatore, sempre in proporzione agli ettari di superficie a pascolo, e legato all’impegno richiesto all’allevatore a rafforzare le misure di prevenzione.

"Per quanto riguarda il Csr, il nuovo piano che ha sostituito il Psr - aggiunge Toti - stiamo lavorando per trovare soluzioni di semplificazione su diversi temi, in particolare sui costi standard: il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di assorbire il più alto livello possibile di fondi e di favorirne l’utilizzo, essendo risorse che vanno ad alimentare l’economia reale e che contribuiscono alla crescita del sistema. Stando ai numeri, vedo una crescita importante in molti settori: il comparto agricolo è molto importante per noi, è un settore che sta conoscendo grande slancio, che ha numeri ridotti in termini assoluti, ma che sa raggiungere livelli qualitativi elevatissimi e che funge da volano per altri settori. Vino, olio, pesto non sono solo agricoltura ed export, che comunque è in crescita, ma sono elemento fondamentale per l’offerta e la promozione turistica".

"Per quanto riguarda la Peste Suina Africana - conclude la nota della Regione - ci siamo attivati senza indugio sin dai primi giorni dal manifestarsi dell’emergenza, approvando il 'Piano regionale di interventi per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale', che si applica al territorio non colpito dalla malattia sul tema del contrasto, ma contiene anche tutte le misure necessarie per attuare il controllo del cinghiale (incolumità pubblica, danni all’agricoltura) sull’intero territorio, e si va a integrare con le iniziative prese a livello nazionale. Sul tema della modifica della disciplina degli agriturismi, Regione Liguria è disponibile al confronto: l’obiettivo è definire un testo condiviso con le categorie nel prossimo autunno".

Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale commentano: "Dobbiamo riconoscere al Presidente Toti un’effettiva conoscenza delle problematiche e un’oggettiva attenzione nei confronti delle questioni sollevate. In particolare, aprendo un coinvolgimento ulteriore della nostra organizzazione per una futura programmazione sul nuovo Csr per individuare misure che possano realmente dare traiettorie di futuro all’agricoltura territoriale. La Regione ha poi ammesso alcuni ritardi e la necessità di accelerare le normative relative all’Agriturismo e alla forestazione; inoltre, si è presa l’incarico di individuare - per le problematiche idriche - come richiesto da Coldiretti, il soggetto giuridico più idoneo che possa meglio intercettare i fondi regionali e nazionali disponibili. Sulla pesca, poi, il governatore ha preso atto delle istanze rendendosi disponibile a interventi specifici per venire incontro alle problematiche del settore.

Concludono Boeri e Rivarossa: "Continueremo a monitorare da vicino le aperture dell’incontro di oggi, è evidente che i nostri produttori stiano affrontando molteplici difficoltà, per cui la politica non può più tardare a rispondere. Da oggi si apre una nuova forma di confronto con la Regione e sarà nostra premura monitorare e operare per dare continuità alle azioni intraprese, ai fini di fornire risposte concrete alla nostra base"