Incendio fabbrica Tossini: 134 lavoratori a rischio, incontro in Regione

Dopo l'incendio dello scorso 2 giugno i 134 lavoratori dell'azienda Tossini, che produce dolci e focacce, vivono in uno stato di estrema incertezza per il proprio futuro. Giovedì 27 giugno le rappresentanze sindacali di Flai CGIL, Fai CISL e Uila Uil sono state ricevute dall'assessore regionale Piana per condividere le preoccupazioni e trovare anche soluzioni.

Laura Tosetti, segretaria generale Flai Cgil Genova, Donatella Lamanna, segretaria regionale Fai Cisl Liguria e Valeria Rabaglia, sgeretaria generale Uila Liguria, spiegano: "Siamo soddisfatti per le aperture dimostrate dalla Regione e per l’opportunità rispetto ai bandi regionali ai quali l’azienda potrebbe accedere e sul fondo di garanzia Filse che consentirebbe un anticipo della cassa integrazione. Si tratta di un'azienda con una forte impronta familiare, dove spesso marito e moglie, padri e figli si ritrovano a lavorare fianco a fianco".

"La richiesta di Cassa integrazione straordinaria - concludono i sindacalisti - è al momento l'unica opzione disponibile e venerdì ci sarà incontro con i tecnici della Regione ma i tempi di erogazione restano un'incognita e non abbiamo certezze sullo stipendio di giugno".

