Incendio in un cantiere edile, vigili del fuoco in azione

É stato forse il mozzicone di una sigaretta caduto su dei sacchi di cemento vuoti a far scoppiare un incendio in un cantiere edile.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Torti all'altezza del civico 28 e hanno subito contenuto le fiamme. Sul posto anche i carabinieri per accertare che tutto sia in regola su quei ponteggi.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.