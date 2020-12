Segheria distrutta dall’incendio,Torriglia si mobilita: «Aiutiamoli a ripartire»

Torriglia si mobilita per sostenere Antonio Morini, il titolare della segheria distrutta da un incendio venerdì notte.

Le fiamme sono divampate intorno alle 22 di venerdì, e l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati per lunghe ore, non è riuscito a limitare i danni. I cittadini di Torriglia non hanno esitato: avuta la notizia dell’incendio, e saputa l’entità dei danni, si sono subito attivati per organizzare una raccolta fondi in favore di Morini.

«Oltre a perdere tutto in quelle fiamme, vedi la tua attività morire, tutti i sacrifici fatti dissolversi in un fuoco maledetto - è l’appello diffuso suo social - è per questo che abbiamo pensato di chiedere a tutti voi di Torriglia un aiuto, perché non solo è un'attività utile al nostro paese, ma perché la vera solidarietà dimostrerebbe l'amore incondizionato per aiutare veramente qualcuno che fa parte del nostro paese. Si chiede un contributo ovviamente libero, la raccolta è appena iniziata nei nostri 4 bar di Torriglia: bar Aldo, Garitta, bar Italia e Cocca. Grazie a tutti».