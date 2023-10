Fungaioli di 37 e 86 anni dispersi nei boschi: salvati nella notte

Nottata di ricerche, fortunatamente andate a buon fine, per i vigili del fuoco di Genova. Intorno alle ore 18 di martedì 3 ottobre 2023 sono stati segnalati dai parenti due fungaioli dispersi nei boschi del comune di Torriglia: due uomini di 37 e 86 anni che avevano evidentemente perso la via del ritorno.

I pompieri hanno battuto la zona e hanno individuato e raggiunto i dispersi tra la frazione di Laccio e quella di Cavorsi, quando era ormai buio, in piena notte. I due erano in buone condizioni di salute, anche se l'uomo di 86 anni faceva molta fatica a camminare. Presente in zona anche un'ambulanza della Croce Rossa di Torriglia.

Sempre a Torriglia, ma in località Costa Fontana, è stato trovato morto un altro cercatore di funghi. L'uomo, 65 anni, non aveva fatto ritorno a casa lunedì 2 ottobre ed era stato trovato senza vita intorno a mezzogiorno di martedì, probabilmente per una caduta dopo un malore.