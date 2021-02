Blitz a casa dello spacciatore di Torriglia, sequestrato oltre mezzo kg di hashish

Dopo aver atteso che l'uomo uscisse di casa per una commissione, i poliziotti lo hanno fermato e hanno proceduto alla perquisizione dell'immobile

In seguito a un'accurata attività investigativa, nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio gli agenti del commissariato Prè si sono appostati nei pressi della casa di un 42enne di Torriglia, conosciuto in val Trebbia per la sua attività di spaccio.

Dopo aver atteso che l'uomo uscisse di casa per una commissione, i poliziotti lo hanno fermato e hanno proceduto alla perquisizione dell'immobile.

Nascosti in una camera sono stati trovati cinque panetti di hashish del peso complessivo di 520 grammi, una scatola contenente 25 grammi di marijuana, due bilancini e materiale da confezionamento. Il 42enne genovese è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di farne commercio.