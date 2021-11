S'innervosisce durante il controllo, arrestato spacciatore in trasferta

I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia del Centro hanno arrestato nel quartiere di Marassi un 45enne pregiudicato di Torriglia.

I militari, nel transitare in via Adamoli, hanno notato il soggetto aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i veicoli regolarmente parcheggiati. Fermato per un controllo, durante la fase dell'identificazione, ha mostrato un ingiustificato nervosismo.

Dagli accertamenti sulla banca dati delle forze di polizia sono emersi a carico del 45enne diversi precedenti per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e pertanto è stato perquisito e trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana, un grammo di hashish, un bilancino di precisione e un centinaio di euro in contanti.

Successivamente, con la collaborazione dei carabinieri di Chiavari, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione del 45enne dove sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di hashish e più di diecimila euro in contanti di vario taglio. Questa mattina l'uomo è stato processato con rito direttissimo. La droga e il denaro sono stati sequestrati.