Val Trebbia, statale 45 interrotta per la caduta di un albero

Sulla strada statale 45 della val Trebbia il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 34,500, a Torriglia, per la presenza di un albero caduto sulla sede stradale a causa del forte vento. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Intorno alle 7 i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Torriglia in supporto al 118 per soccorrere una persona, che aveva bisogno di essere portata in ospedale, ma la neve bloccava la strada.

Per quanto riguarda la autostrade, nevica debolmente su A7 Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova e sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Genova e il bivio per la A21 Torino-Brescia. Autostrade raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.