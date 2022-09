"Genova all'avanguardia per la gestione delle allerte meteo"

"Genova è all'avanguardia per le procedure di emergenza, tanto da essere stata presa negli ultimi anni come modello a livello nazionale per la gestione delle allerte meteo, il monitoraggio e il presidio del territorio". A pensarla così è l'assessore alla sicurezza con delega alla Protezione Civile del Comune di Genova, che martedì 20 settembre in consiglio comunale ha risposto a un'interrogazione, presentata dalla consigliera del gruppo Lista Sansa-Europa Verde-Linea Condivisa.

La situazione del rio Fereggiano

Il testo dell'interrogazione

"Dato che è sempre più frequente che sui territori del nostro Paese si verifichino eventi atmosferici causati da azione antropica, con una portata distruttiva e devastante, come ha tristemente evidenziato la recente alluvione verificatasi nella regione Marche, che ha causato la morte di 11 persone e due dispersi, tra cui un bambino. Rilevato che, detti fenomeni presentano un costante ed inquietante incremento nei caratteri di imprevedibilità, eccezionale intensità e capacità di autorigenerazione. Visto che, data la caratteristica di imprevedibilità, l'unica strategia efficace nella loro gestione risulta essere la prevenzione e la pianificazione di azioni mirate a mettere in sicurezza il territorio; si chiede se la civica amministrazione abbia intenzione di implementare tutte le misure utili al fine di compiere un'azione efficace di prevenzione e se intenda compiere tutte le attività possibili in termini di pulizia e assetto del territorio, esercitando la propria responsabilità politica, al fine di minimizzare l'impatto di questi eventi, affinché non si verifichino più tragedie, come quelle che abbiamo tristemente conosciuto in tempi recenti".

Il rio bagnara

La risposta della giunta

Per quanto riguarda il monitoraggio, l'assessore ha spiegato che "la Protezione Civile si è dotata di una propria rete di rilevamento meteo-idrologico, con stazioni dislocate sull'intera superficie comunale; inoltre già con allerta gialla è prevista la convocazione del Coc, il dislocamento di pattuglie della polizia locale e di volontari della Protezione civile come presidio territoriale e l'attivazione della sala emergenze, dove si svolge attività di nowcasting (monitoraggio in tempo reale delle condizioni meteorologiche e del livello dei corsi d'acqua) per l'intera durata del periodo di allertamento. Nelle aree esposte a pericolosità idraulica elevata è inoltre attivo un servizio di chiamate vocali automatiche che avvisa i residenti in caso di allerta meteo-idrologica".

Fondamentale, per non mettere in pericolo la vita delle persone durante le allerte meteo, anche la comunicazione verso la popolazione che, ha sottolineato l'assessore, "punta invece sulla diffusione della cultura di protezione civile, cioè sull'educazione dei cittadini alle diverse tipologie di criticità che possono colpire il territorio genovese e sui comportamenti da attuare per minimizzare il rischio".

"Le attività di prevenzione strutturale e gestione del territorio quali la pulizia degli alvei, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi strutturali volti alla mitigazione del rischio idraulico negli alvei e la sistemazione dei versanti e dei tratti montani fanno capo all'area dei servizi tecnici operativi", ha concluso infine l'assessore.

Ancora il rio Bagnara, che divide Quarto da Quinto

Anche l'assessore alle manutenzioni ha replicato alla consigliera rossoverde per la parte di sua competenza, elencando gli interventi messi in atto dall'Amministrazione comunale per la messa in sicurezza del territorio genovese: da un lato i recenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei rivi e torrenti cittadini, dall'altro interventi tra conclusi e in corso tra i quali il rifacimento della copertura del torrente Bisagno dalla Foce alla stazione ferroviaria di Brignole per 140 milioni di euro, il primo lotto del rio Fereggiano per 30 milioni e lo scolmatore del torrente Bisagno in località Sciorba per altri 160 milioni di euro.