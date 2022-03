Torre piloti bis, caos in aula e tensione tra procuratore e giudici

Mattinata al limite del surreale in tribunale a Genova dove si teneva un'udienza nell'ambito del processo sulla collocazione della torre piloti, abbattuta nel maggio 2013 dalla nave Jolly Nero, causando la morte di nove persone. I giudici hanno fatto un sopralluogo in porto, senza avvisare il procuratore, scelta assolutamente legittima, non fosse che l'area è interdetta perché riservata all'autorità portuale.

Infatti i giudici si sono avvalsi dei mezzi della guardia di finanza. Ma non per acquisire nuovi elementi, hanno spiegato, evenienza che avrebbe richiesto la comunicazione preventiva a tutte le parti coinvolte nel processo in modo da dare loro la possibilità di partecipare a questo passaggio, ma solo per verificare de visu il luogo dove è avvenuto il tragico crollo.

Tra lo stupore generale, in aula è successo un po' di tutto, fino ad arrivare a paventare l'ipotesi di ricusazione del giudice. Improbabile che arrivi, ma da qui a lunedì 28 marzo, giorno della prossima udienza, a questo punto non si sa più cosa aspettarsi.

Non è da escludere che, una volta placati gli animi, il processo riprenda regolarmente. Si tratta dell'inchiesta bis sulla costruzione, nata grazie alla tenacia della mamma di Giuseppe Tusa, una delle vittime. La Procura aveva chiesto l'archiviazione, ma la donna si era opposta e il gip aveva ordinato nuovi accertamenti.

In primo grado era stato condannato a tre anni l'ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova. Condannate anche altre sei persone tra ex progettisti, datori di lavoro e dirigenti che approvarono il progetto. In cinque erano stati assolti.