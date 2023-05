Dieci anni dalla tragedia della Torre Piloti: il giorno della memoria

Sono passati dieci anni dalla terribile notte del 7 maggio 2013, quando la Torre piloti di Molo Giano crollò, scontrata dalla nave Jolly Nero, portando via con sé la vita di nove persone: Sergio Basso, Marco De Candussio, Daniele Fratantonio, Giuseppe Tusa, Michele Robazza, Maurizio Potenza, Giovanni Iacoviello, Davide Morella, Francesco Cetrola.

"A 10 anni dalla tragedia - scrive il presidente della Regione Giovanni Toti - Genova e la Liguria non dimenticano le nove vite spezzate al Molo Giano. Anche stasera, come ogni anno, le sirene del nostro porto suoneranno all’unisono e una via verrà intitolata alle vittime".

Domenica 7 maggio 2023 si svolge infatti la cerimonia di commemorazione che inizierà alle ore 18.30 con la messa officiata dal cardinale Angelo Bagnasco presso la cattedrale di san Lorenzo. Seguirà un momento di raccoglimento con la posa della corona alla stele ad perpetuam rei in piazza Porta del molo in ricordo delle vittime della torre. Alle ore 20, si svolgerà la cerimonia di intitolazione di 'via vittime della Torre 7 maggio 2013', già via Magazzini generali.

Per quello che riguarda la vicenda processuale lo scorso mese di marzo sono stati tutti assolti in appello gli imputati del processo Torre piloti bis, che riguarda il secondo filone di indagine, quello sulla collocazione della Torre Piloti a filo di banchina.