Torre Embriaci, il consiglio comunale vota a favore dell'acquisizione

Dopo l'ok della giunta, con 25 voti favorevoli (24 della maggioranza e uno del consigliere Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione, astenuto il resto dell'opposizione) il consiglio comunale, nella seduta di martedì 2 maggio, ha approvato la delibera proposta giunta al consiglio 92: 'Accettazione della proposta di donazione al Comune di Genova afferente l’immobile denominato “Torre Embriaci”, sito in Genova, salita Torre Embriaci, con accesso dalla scala del condominio di Piazza Embriaci n. 5', su proposta dell'assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca, Francesco Maresca.

"La Torre degli Embriaci - si legge nell'atto - rappresenta un monumento storico di straordinario interesse architettonico, da preservare e valorizzare in una città che giustamente sta ritrovando sempre più un suo ruolo nel più vasto ambito culturale ed artistico europeo".

Con questa delibera la Giunta propone al Consiglio comunale: "di accettare la donazione, da parte dei comproprietari, meglio individuati negli atti di impegno, depositati agli atti di ufficio, di complessivi 1000,00/millesimi di comproprietà, dell'immobile denominato 'Torre Embriaci', sito in Genova, salita Torre Embriaci".

Sulla stessa sono stati presentati dal Pd due ordini del giorno e un emendamento. L'assessore Francesco Maresca ha espresso parere contrario a nome della Giunta per il primo odg e per l'emendamento e parere favorevole per il secondo odg.

Il primo ordine del giorno è stato respinto con 24 voti contrari della maggioranza e 13 favorevoli dell'opposizione. Il secondo ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. Respinto anche l'emendamento con 25 voti contrari e 13 a favore.