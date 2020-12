Deruba tecnico del tablet, fermato in stazione

Gli agenti della polizia ferroviaria di Torino Porta Nuova hanno denunciato un quarantaseienne italiano, residente a Genova, per ricettazione e possesso d’armi.

L'uomo, diretto in Liguria, è stato fermato dai poliziotti nel corso dei controlli ai varchi della stazione previsti per il contenimento della diffusione del covid-19.

Durante gli accertamenti di rito sono risultati a carico del 46enne numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di armi. Approfonditi i controlli, il viaggiatore è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro compatibile con quelli in dotazione dei treni regionali e un tablet, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Dalle verifiche effettuate successivamente è emerso che il computer portatile era stato rubato, qualche giorno prima, a Genova, a un tecnico di una ditta di installazioni.