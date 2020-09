Manomette esche per topi e sparge il veleno ai giardini: arrestato 29enne

Colto sul fatto mentre disseminava veleno per topi nei giardini di piazza Manzoni, a pochi passi dai giochi dei bambini affollati. E così, per un 29enne è scattata la denuncia.

L’uomo è stato notato dagli agenti delle volanti della Questura, in allerta dopo le numerose segnalazioni in merito a esche per topi, quelle a T posizionate da Amiu, aperte in giro per il centro cittadino, con lo spargimento del topicida in strada: un pericolo per animali e bambini.

Gli agenti, nel corso di un giro di controllo, si sono focalizzati proprio sulle zone dove erano presenti trappole, e una volta arrivati in piazza Manzoni hanno avvisato un uomo intento a lanciare le esche sul greto del Bisagno, nei pressi dei giardini.

Immediatamente bloccato, il giovane è stato identificato in un 29enne di origini marocchine, e dalle verifiche è stato accertato che aveva rotto tutte le trappole per poi disseminare il veleno sul tappeto di gomma dove alcuni bambini stavano giocando: per lui una denuncia per danneggiamento, lancio di oggetti pericolosi e tentate lesioni personali per aver disperso sostanze velenose all’interno di un parco provocando così il concreto pericolo di avvelenamento.