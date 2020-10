Accompagna la moglie in ospedale e poi scompare: appello per Tonino

È scomparso venerdì mattina dall’ospedale San Martino il 74enne Tonino Rotiroti, affetto da Alzheimer.

A chiedere aiuto è la nipote Patrizia. L’uomo, residente a Taggia, era arrivato in ospedale con la moglie, Romana, che è stata da poco sottoposta a trapianto e doveva presentarsi per una visita di controllo. Non ha potuto però entrare con lei, viste le norme anti contagio imposte dal regolamento per contenere l’epidemia di coronavirus, ed è rimasto fuori.

Al ritorno della moglie, intorno alle 10, del 74enne non c’era ormai più traccia. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu con cappuccio rosso, pantaloni marrone e borsa nera a tracolla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I familiari hanno già sporto denuncia alla polizia ferroviaria, nel timore che l'uomo possa aver provato a tornare a casa da solo, e lanciano un appello: «Chiunque lo riconoscesse è pregato di provare a fermarlo nominando la moglie Romana e chiamando la polizia».