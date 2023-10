Albaro, edificio abbandonato e rischio amianto. Il Comune: "Segnaleremo ad Asl dopo verifica"

Qual è il destino dell'immobile "Tonet", in via Sclopis, ad Albaro? L'edificio antico, una volta utilizzato come fornace, è abbandonato e i cittadini in zona sono da tempo preoccupati soprattutto per l'ipotetica presenza di amianto. A segnalare la situazione in consiglio comunale è Nicholas Gandolfo (Liguria al Centro) ma il Comune ha fatto presente che non ha mai riconosciuto la proprietà dell'immobile. Tuttavia, l'amministrazione si attiverà a segnalare la presenza di amianto all'Asl dopo una verifica.

Il Comune è proprietario del terreno su cui sorge il "Tonet", in virtù di un atto di acquisizione dal demanio delle ferrovie con una convezione del 1910 e con un successivo atto di trasferimento del 1934. "L’oggetto del trasferimento è il terreno - precisa l'assessore all'Urbanistica Mario Mascia - e non si trova nell’ambito dell’atto menzione all’edificio che ci risulta essere stato realizzato a uso fornace dall’omonima famiglia per la produzione di terraglia. La famiglia risulta intestataria al catasto, per il demanio sul ramo ferrovie. Nel 1929 c’è stato un primo contratto per l’utilizzo, insieme al casello ferroviario. Dal 1940 è stata rilevata la presenza di costruzioni precarie negli edifici risalenti a quegli anni".

L’ultimo contratto di locazione è del 2018 a firma di Andrea Tonet, che ha poi restituito le chiavi nel febbraio 2023 disconoscendo il titolo di proprietà. "Il Comune non ha mai riconosciuto la proprietà dell’immobile - conclude Mascia - ma ci attiveremo a provvedere a segnalare la presenza di amianto all’Asl dopo verifica".