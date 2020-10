Tragedia a Toirano, muore escursionista

Nel pomeriggio di domenica 18 ottobre 2020 gli uomini del reparto volo dei vigili del fuoco di Genova sono stati impegnati nel recupero di un escursionista nella zona di Toirano. L'uomo stava percorrendo il sentiero dei Daini sul monte Varatella, quando per cause in via di accertamento è caduto per alcune decine di metri.

Sul posto sono stati calati gli elisoccorritori dei vigili del fuoco insieme al personale sanitario che ha potuto soltanto constatare il decesso dell'escursionista. Gli elisoccorritori si sono occupati del difficile recupero: dopo l'imbarellamento i vigili del fuoco sono stati verricellati a bordo di Drago e il corpo è stato portato all'ospedale di Pietra Ligure.

A terra anche la squadra VVF del distaccamento di Albenga.