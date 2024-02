Nervi, tra parco e passeggiata spunta un tobruk della Seconda Guerra Mondiale

"Scoperta sorprendente di Aster a Nervi". Così il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo commenta il ritrovamento fatto nei giorni scorsi tra la passeggiata Anita Garibaldi e il parco di Villa Grimaldi.

"Quello che sembrava un normale intervento di manutenzione si è trasformato in un viaggio nel tempo - sottolinea ancora Bogliolo - un tobruk risalente a circa 80 anni fa. Il Centro Studi Sotterranei, immediatamente intervenuto, ha spiegato che il tobruk è una fortezza risalente alla Seconda Guerra Mondiale, progettata per ospitare uno o due soldati armati di mitragliatrice. Queste strutture sotterranee offrivano un punto di difesa strategico. Con una porta d'ingresso e aperture per la sorveglianza, rappresentavano un importante tassello nella storia bellica".

Un tobruk è una fortificazione militare difensiva di piccole dimensioni, comparabile con un piccolo bunker. Un tipo di fortificazione costruito per la prima volta durante la Seconda Guerra Mondiale che venne adottato su vari fronti di guerra. La struttura consiste in una camera corazzata con una bocca sul tetto da cui sporgeva un mitragliere con la sua arma. Le postazioni tobruk ospitavano uno-due soldati, armati solitamente di mitragliatrice, talvolta di mortaio, in quest'ultimo caso, la struttura disponeva di un piccolo sostegno per l'arma. Queste strutture si trovavano (e molte si possono ancora ritrovare) attorno a casematte, con una disposizione ad anello difensivo. Venivano spesso costruite nei pressi di snodi stradali e lungo le coste.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp