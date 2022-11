False recensioni, il ristoratore che ha vinto contro Google: "Sbagliato rassegnarsi, crediamo nella giustizia"

Il piccolo ristorante vince contro il colosso di Mountain View e ottiene l'eliminazione dei commenti falsi. Una storia che parte dal centro storico di Genova per diventare fonte di ispirazione per tutti i locali che, in questi mesi, sono stati presi d'assalto dai fake su Google: "So che molti colleghi hanno scelto di lasciar perdere, convinti che tanto non ci fosse nulla da fare - dice Enrico Vinelli, titolare dell'Hostaria Ducale, a GenovaToday -. Io credo nel principio di giustizia, sono cose serie e noi ristoratori siamo stati danneggiati sul principale motore di ricerca ma anche nella vita 'offline' perché in quel periodo abbiamo avuto meno clienti. Dunque ho voluto andare avanti, non era giusto".

Le recensioni sospette sono arrivate a una velocità fulminea: se prima l'Hostaria Ducale su Google ne riceveva circa due al mese, ha iniziato a contarne centinaia in pochi giorni. "Ricordo che questa primavera ci siamo accorti che qualcosa non andava quando ne abbiamo ricevute 70 tutte insieme - spiega Vinelli - era una cosa decisamente insolita. Poi, dal tenore dei messaggi, ci siamo accorti che erano falsi". Un fiume di recensioni negative, tutte con dettagli che non potevano corrispondere al vero: alcune parlavano di una "pessima pizza" (che non rientra nelle proposte del locale), altre del "peggior ristorante di Roma" pur essendo a Genova.

Mentre su alcuni portali (succede con diversi siti di prenotazioni hotel) possono commentare solamente i clienti che hanno prenotato online, su Google il meccanismo è diverso: basta aprire un account e chiunque può scrivere ciò che vuole. "Questo principio non è giusto, viene meno la veridicità delle informazioni contenute nei commenti" dice Vinelli.

Vinelli sparge la voce e scopre di non essere l'unico ristoratore a cui è successo: "Insieme a me erano finiti nel turbine molti altri ristoranti tra cui alcuni di fascia alta, persino due stellati".

È partita immediatamente la segnalazione su Google, ma la risposta è stata sconfortante: "Mi è arrivato un feedback automatico che diceva che quelle recensioni rispettavano le linee guida del motore di ricerca, dunque non sarebbero state rimosse. A quel punto ho deciso di procedere con un avvocato perchè il mio ristorante su Google era penalizzato, passando da una valutazione di 4,7 stelle a 3,4: in più, proprio in quel periodo, ho notato che abbiamo lavorato meno di prima. Perché andare a colpire un'attività che cerca di sopravvivere per di più dopo il periodo buio del covid?".

Dopo la causa vinta, Google ha rimosso le recensioni, ma la storia non è ancora finita: "Pochi giorni dopo, purtroppo, sono nuovamente comparsi commenti fake - spiega Vinelli -. L'incubo si è ripetuto: ho segnalato, mi è di nuovo arrivata la risposta automatica che diceva che in realtà rispettavano le linee guida, allora ho chiesto al mio avvocato di sentire nuovamente il legale di Google. A quel punto per fortuna le recensioni sono state di nuovo rimosse". Ma a questo punto il titolare ha perso la pazienza e annuncia che chiederà - oltre al rimborso ottenuto dalla sentenza - anche i danni.