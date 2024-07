Sampdoria, lo storico tifoso Tirotta querela l'ex presidente Ferrero

L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato querelato per diffamazione da Vincenzo Tirotta, storico tifoso blucerchiato e tra i leader della gradinata Sud.

Come riferisce l'Ansa, Tirotta ha deciso di sporgere querela, assistito dall'avvocato Pietro Bogliolo, dopo aver ascoltato alcune frasi che pronunciate da Ferrero durante una puntata della trasmissione 'Ferrero: non solo sport' in onda su Radio Cusano Campus di Roma.

L'ex presidente della Sampdoria avrebbe detto riferendosi a Tirotta: "C'è uno che mi rompe sempre il c...o", "un vecchio tifoso scemo, un deficiente, un co.....e".

