Tir in sopraelevata, il conducente ubriaco tenta la fuga a piedi

Giovedì 11 novembre 2021 una pattuglia del servizio serale dell'Unità territoriale Centro della polizia locale ha fermato una motrice, che percorreva la sopraelevata, prima di uscire in piazza Cavour. Il veicolo, privo di targa, circolava con una targa prova.

Il conducente, un tunisino di 36 anni, manifestava evidenti segni di ubriachezza ed è stato pertanto sottoposto a etilometro. È risultato essere positivo all'alcol con una concentrazione di 1,63 grammi per litro di sangue, quindi in fascia massima.

Terminate le prove, l'uomo, per non farsi fotosegnalare, è fuggito a piedi in sopraelevata. Rincorso, è stato subito fermato e condotto presso gli uffici di piazza Ortiz, dove è stato sanzionato e denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato trasporto con il carro attrezzi presso il proprio deposito.