Tir imbocca la sopraelevata e fora due pneumatici

Un tir ha imboccato per errore la sopraelevata strada Aldo Moro in direzione levante e poco dopo ha forato, non uno, ma due pneumatici. Lo riferisce la polizia locale, intervenuta sul posto intorno all'ora di pranzo di venerdì 3 marzo 2023.

Nulle o quasi le ripercussioni sulla viabilità, spiegano dalla centrale operativa della polizia locale. L'ostacolo è stato prontamente segnalato sul canale Telegram del Comune alle ore 12.17: "ingresso dalla rotonda di via Milano prestare attenzione per veicolo in avaria".

L'episodio odierno conferma come dissuasori, cartelli e misure varie adottate negli ultimi anni per evitare il transito di mezzi pesanti sulla sopraelevata non siano ancora sufficienti. In questo caso, vista la doppia foratura, le operazioni di rimozione del mezzo hanno richiesto alcune ore.