Ennesimo tir incastrato a Carignano: un problema che si ripresenta da anni

È successo di nuovo: ennesimo tir incastrato, nella mattinata di oggi lunedì 29 aprile tra via Rivoli e via Gavotti, a Carignano. La polizia locale, accorsa sul posto verso le 9,15, ha chiuso le due strade per poter liberare il mezzo, operazione che per fortuna ha occupato poco tempo.

Ma se i disagi al traffico questa volta sembrano essere stati minimi, non è la prima volta che via Gavotti e via Rivoli - nel pieno centro città - vengono percorse da autoarticolati che poi, immancabilmente, rimangono incastrati in curva. Tutto ciò creando impedimenti alla viabilità ma anche danneggiando a volte le auto parcheggiate. Il principale problema sembra dovuto ai navigatori che disorientano gli autisti.

Il caso dei mezzi incastrati in quella zona è già finito svariate volte anche in consiglio comunale: l'ultima nel 2023, quando la giunta aveva promesso che sarebbe intervenuta per cercare di migliorare la comunicazione tramite la segnaletica, in modo da prevenire il passaggio dei tir, tentando allo stesso tempo di verificare con la polizia locale gli orari in cui intercettare gli autoarticolati che non dovrebbero transitare per quell'incrocio.

In più, nel tempo, sono stati installati appositi interdittori in zona per agevolare determinate manovre sulle curve dove si posteggiavano le auto.